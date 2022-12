Mario Albanese, 61 anni, è stato rieletto segretario generale della Filt Cgil Bat nel congresso

del sindacato che si è svolto il 14 dicembre presso il Circolo Unione a Barletta. Albanese

che è anche al vertice della categoria di Foggia, ha preso il posto già lo scorso mese di aprile del barlettano Ruggero Dinoia che ha lasciato la guida della Filt dopo due mandati. Erano presenti al voto Giuseppe Guagnano, segretario generale Filt Cgil Puglia e Dora Lacerenza per la segreteria della Cgil Bat.

Albanese è nato a Manfredonia il 24 maggio 1961, a 23 anni è stato assunto nell’Azienda

Autonoma Ferrovie dello Stato con la qualifica di macchinista, mansione che svolge ancora

oggi. È iscritto alla Filt dal 1985. Dal 1999 ha iniziato a frequentare più assiduamente la

sede della Filt con la segreteria capitanata da Luigi Vinciguerra; nel 2002 si è candidato alle

elezioni delle Rsu per la Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia, cominciando il suo

ruolo nella rappresentanza sindacale dall’anno successivo subentrando ad un collega andato

in pensione. Nel 2005 è entrato a far parte del coordinamento della Camera del Lavoro di

Manfredonia come rappresentante della Filt di comprensorio. Nel febbraio del 2012 è stato

eletto nella segreteria provinciale con delega al trasporto ferroviario ed al comparto

marittimi e portuali, carica mantenuta fino a fine mandato nel 2020. Nel 2019 viene affidata ad Albanese la guida del Dipartimento Regionale che si occupa delle Aziende del Gruppo FS e cioè di Trenitalia, Mercitalia Rail, MIST e Ferservizi, incarico ancora rivestito.

Dall’aprile del 2022 guida la Filt Cgil Bat.

«Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato nuova fiducia rieleggendomi alla guida della Filt

della Bat. Il mio lavora prosegue con sempre maggior impegno nell’ottica del

miglioramento delle condizioni dei lavoratori dei settori che la categoria rappresenta”,

commenta il segretario generale della Filt Cgil Bat, Mario Albanese. Nella relazione

congressuale di Albanese tanti i passaggi riferiti alle vertenze sul territorio, al tema dello

sviluppo dei trasporti e degli investimenti nel settore senza dei quali non possono essere migliorate le infrastrutture. E poi il tema della sicurezza dei lavoratori purtroppo spesso

vittime di aggressioni mentre svolgono la loro mansione: Tutto ciò è intollerabile ma

soprattutto inaccettabile in un Paese civile».

Gli auguri di buon lavoro ad Albanese e alla sua segreteria dalla segreteria confederale della Cgil Bat.