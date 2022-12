Ci saranno eventi musicali e teatrali, ci sarà la destagionalizzazione del Festival Castel dei Mondi, ci sarà il ritorno di un capodanno festeggiato in città, ci saranno dei concorsi per recuperare le tradizioni perdute. Il tutto condensato nel periodo forse più emozionante dell’anno e cioè il Natale. E’ con questo spirito che è stato costruito il cartellone natalizio della città di Andria, un mix di eventi pubblici e privati che animeranno il centro e le periferie grazie ad un importante lavoro di coordinamento degli assessorati alle Radici ed alla Bellezza con proposte di eventi che sono triplicate per questo Natale.

Tanti gli appuntamenti soprattutto per il giorno della vigilia di Natale che tradizionalmente riporta nelle vie andriesi migliaia di persone. Ma non mancheranno le accensioni degli alberi, le luci, gli spettacoli di luci, l’attenzione al green nel centro antico e diverse raccolte di beneficenza oltre al recupero di antiche tradizioni come quella del presepe. Ci sarà anche un importante destagionalizzazione per il Festival Castel dei Mondi che nel periodo natalizio permetterà di avviare laboratori o di proporre spettacoli il cui tema sarà quello della pace. Capitolo a parte merita anche il capodanno. Un finanziamento regionale ha permesso l’organizzazione nei diversi comuni della BAT dell’evento per l’ultimo dell’anno. Ad Andria sarà all’interno del Palasport di Corso Germania, un esperimento tra dj, musica dal vivo e comicità. Fondamentale per l’organizzazione di questo ampio cartellone di eventi il coinvolgimento dei partner privati.

