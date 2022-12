Donarsi, per regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Prende il via “Natale Solidale”, l’iniziativa di solidarietà natalizia di Gioventù Nazionale Andria, sulla scia della campagna che tradizionalmente, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, promuove sull’intero territorio nazionale.

«Raccoglieremo giocattoli e beni di prima necessità, per bambini e famiglie in difficoltà», afferma Andrea Di Matteo, coordinatore cittadino GN. Che spiega: «Crediamo nella Giustizia Sociale e nella Solidarietà, perché la forza di una comunità si misura nella sua capacità di superare congiuntamente le avversità. Solo questa visione, che contempla il senso di responsabilità verso gli altri, può essere la leva d’azione per superare l’interesse particolare a vantaggio della Comunità. Una campagna semplice, ma con un alto valore simbolico. Rappresentazione autentica della nostra missione sociale e civile. E che possiede come ulteriore desiderio, quello di sensibilizzare le istituzioni locali a non lasciare indietro nessuno: chi è schiacciato dalla perenne crisi economica, chi non ha un tetto, chi vive -per di più questi periodi tradizionalmente contraddistinti da gioia e speranza- nella amara solitudine.

Un modo per prenderci per mano: un popolo in difficoltà si rialza anche grazie ai gesti di solidarietà dei propri fratelli». Sarà possibile donare dal lunedì al venerdì, dalle 19:30 alle 21, presso la sezione di Piazza Sannazaro, 2. La raccolta partirà il prossimo 19 dicembre. La cittadinanza è invitata a partecipare.