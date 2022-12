Il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, ha ricevuto a Palazzo di Città, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, e agli assessori Daniela Di Bari e Pasquale Colasuonno, i rappresentanti dell’AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie impegnata in questi giorni nella raccolta fondi “Stelle di Natale AIL 2022” che, iniziata l’8 dicembre, proseguirà fino all’11 dicembre in Viale Crispi (ang. corso Cavour) e via Regina Margherita.

Ai banchetti quest’anno, oltre alla tradizionale Stella di Natale – hanno ricordato al Sindaco i rappresentanti dell’AIL – è possibile acquistare una Stella di cioccolato.

Il Sindaco ha ringraziato l’AIl per l’impegno e la dedizione che assicurano, da anni, in città, per sensibilizzare la comunità su queste tematiche e confermato ogni attenzione dell’Amministrazione alle loro iniziative associative.

«Ringraziamo particolarmente il Sindaco Giovanna Bruno, e l’Amministrazione – ha detto l’ing. Vito Leonetti, Presidente AIL a nome dell’associazione – per la collaborazione e la vicinanza che ci vengono sempre assicurati. C’è una particolare attenzione ai nostri scopi sociali che sono condivisi e il più possibile sostenuti. Grazie».