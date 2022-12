Andria ancora una volta capitale dell’olio con la “Festa dell’olio nuovo” che ha preso il via questa mattina con la conferenza stampa di presentazione di quello che sarà un grande ritorno nella città federiciana, Qoco, concorso internazionale per giovani cuochi dell’euromediterraneo, evento che si terrà a marzo 2023 con la XV edizione, e che ad Andria mancava da dieci anni.

Nel frattempo, da oggi sino all’8 dicembre, spazio ai temi sulla filiera olivicola locale, tra tradizione e innovazione, al forum tematico su “La Carte degli Oli”, e poi ancora al consiglio direttivo dell’associazione nazionale Città dell’Olio che si riunirà domani ad Andria. Chiusura in occasione dell’Immacolata con la festa popolare per brindare all’olio novello presso il Frantoio Pellegrino 1890. Una vera e propria celebrazione dell’olio in ogni sua forma, nonché un momento per il dibattito su temi importanti come il percorso dell’olio dall’albero sino all’imbottigliamento, e poi ancora il ruolo centrale dell’olio nelle cucine.

La “Festa dell’olio nuovo”, nonché il ritorno di Qoco ad Andria, sono iniziative che ottenuto un forte sostegno dalla Regione Puglia.

Il servizio.