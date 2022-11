Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche per la Fidelis Andria targata Diaw Doudou. Dopo il successo contro il Monterosi altra sfida importante questa volta contro il Giugliano al “Degli Ulivi”. Un match che nella storia ad Andria si è giocato già quattro volte sempre in serie C2 e che non ha mai visto i biancazzurri vincenti. Solo due pareggi e due successi campani. Giugliano che, tra le altre cose, ci arriva forte di una classifica sorprendente da matricola terribile di questo torneo. Ma Doudou ha le idee chiare sulla sua squadra.

Tra le note più liete della vittoria contro il Monterosi non può che esserci il non aver subito gol. Porta inviolata frutto di un lavoro sempre più meticoloso nella fase difensiva ma anche nello spirito di squadra.

Contro il Giugliano ci sarà sicuramente l’assenza di Pinelli uscito malconcio dalla sfida contro il Monterosi. Possibili novità tattiche a cui ha abituato i tifosi Fidelis Diaw Doudou ma non ci sarà turnover nonostante gli impegni ravvicinati in questa settimana. Eventuali rotazioni potrebbero esserci mercoledì contro la Turris.

La Fidelis domenica al “Degli Ulivi” celebrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza RiscoprirSi di Andria e con il patrocinio della Lega Pro. Donne gratis allo Stadio ed azioni di sensibilizzazione messe in campo assieme al CAV con cui la Fidelis collabora ormai da molti anni.

Il servizio completo su News24.City.