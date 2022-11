Marton Fucsovics e Leandro Riedi avanti tutta all’Open Castel del Monte. Da un lato l’ungherese testa di serie numero uno del tabellone principale, e dall’altro il talento del giovane svizzero Leandro Riedi, reduce dalla vittoria del challenger di Helsinki. Entrambi sono approdati ai quarti di finale del challenger Atp: Fucsovics ha dovuto sudare nell’ultimo match vinto in tre set (7/6, 6/7, 6/3) contro l’inglese Peniston. Il 20enne Riedi ha superato brillantemente l’esperto olandese Robin Haase (ex numero 33 al mondo) in due set 7/5, 6/1. Oggi Fucsovics se la vedrà con il vincente tra l’italiano Stefano Travaglia e il ceco Andrew Paulson, mentre Riedi affronterà il russo Evgeny Karlovskiy, che ha battuto in due set (6/2, 7/5) il belga Zuzou Bergs.

Tra Fucsovics e Riedi, il terzo incomodo potrebbe essere il ceco Tomas Machac (tds n.3), anche lui in forte ascesa nella classifica mondiale. Quest’ultimo ha avuto vita facile negli ottavi, approfittando dell’infortunio del suo connazionale Dalibor Svrcina.

Il torneo proseguirà fino a domenica 27 novembre, quando a chiudere i giochi sarà la finale che avrà inizio alle ore 17.30 nella struttura di viale Germania.