Da questa mattina (giovedì 24 novembre) non si hanno più notizie di Angelamaria Ruotolo, 12 anni, andriese. La giovane è scesa di casa per andare a scuola, il plesso “P. N. Vaccina”, dove è stata vista nei paraggi per l’ultima volta prima di far perdere le tracce. La sua famiglia è preoccupata e chiede la collaborazione di chiunque per ritrovare la 12enne, contattando le autorità. E’ stata presentata denuncia alle forze dell’ordine. Al momento non ci sarebbero motivi per giustificare il suo allontanamento. Seguono aggiornamenti.