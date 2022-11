La sconfitta nel derby contro il Futsal Barletta che ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive è già un lontano ricordo per la Florigel Futsal Andria che conquista l’ottavo successo stagionale superando al “Palasport” il Monte Sant’Angelo. Match quasi sempre nelle mani del roster di mister Olivieri che continua la sua marcia in vetta al massimo campionato regionale in vista dei probanti match che chiuderanno il girone d’andata.

Dopo una primissima fase di studio sono i biancoazzurri di casa a sbloccarla: passaggio illuminante di Rella per Patruno che di prima insacca sotto la traversa. L’Andria sembra avere un altro passo e a metà frazione lo spagnolo Jose David sugli sviluppi di una punizione trova l’angolo giusto dove l’estremo montanaro non può arrivarci. 2-0 e applausi del “Palasport” per il quintetto di Olivieri. Nella ripresa partono meglio gli ospiti che accorciano subito con il bel diagonale di Luigi Castriotta. La rete del 2-1 scuote l’Andria che trova il tris in modo rocambolesco: il destro di Bruno Rossa viene deviato e sbatte sulle spalle di D’Errico per il 3-1 che indirizza il match in favore dei padroni di casa. Il rasoterra di Ferrucci a metà frazione e il tapin sottoporta di Rella a cinque dalla sirena fissano il punteggio sul definitivo 5-1 per i biancoazzurri.

Con questa vittoria l’Andria resta in vetta alla graduatoria con 24 punti, due in più del Latiano secondo e a cinque lunghezze dal Futsal Barletta terzo. Ottimi presupposti in vista della delicata trasferta di sabato sul campo dell’Aradeo.