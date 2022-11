«Avevamo deciso di far fiorire l’angolo del nostro locale, ma immaginavamo che prima o poi qualcosa sarebbe mancato e così è stato». A raccontarcelo è Gianmarco, uno dei soci del Camilas’ Way, locale nei pressi di Piazza Duomo ad Andria, che martedì mattina, insieme a Vincenzo altro socio, hanno ritrovato un vaso privo dei fiori che qualche settimana fa avevano deciso di piantare per rendere più vivo il loro locale. Dopo la triste scoperta non si sono arresi e hanno deciso di rimpiazzare quei vasi vuoti con dei fichi d’india, pianta particolare e soprattutto resistente.

«La resistenza fa parte di noi, con la speranza che questa città cambi presto», hanno sottolineato. Una città che vista dal loro locale è vuota e priva di cultura.

Ancora un episodio di inciviltà nel centro storico, dove già tempo fa residenti e commercianti avevano denunciato la presenza di incivili soprattutto nelle ore notturne e implorato maggiori controlli.