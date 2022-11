La storia d’Italia raccontata attraverso i monumenti, le piazze e le vie che ci circondano. E’ stato l’obiettivo, in questa giornata del 4 novembre, dell’amministrazione comunale di Andria che per celebrare la ricorrenza della Feste dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ha scelto di partire con il ricordo da Piazza Trieste e Trento, una piazza che conserva al suo interno una serie di significati storici ed attuali di particolare interesse.

Ed i primi fruitori di questa idea non potevano che essere i più piccoli, i bambini di alcune scuole elementari ed i ragazzi di scuole medie e superiori. Tutti coinvolti alla scoperta della storia d’Italia e di conseguenza della storia dei luoghi della città come il Monumento ai Caduti.

Una giornata, quella del 4 novembre, dedicata non solo all’Unità d’Italia ma anche alle forze dell’ordine sempre in campo ed in prima linea per poter assicurare giustizia e ordine sociale alla comunità.

La manifestazione si è conclusa, dopo un breve corteo da Piazza Trieste e Trento al Monumento ai Caduti, con la posa della corona d’alloro dedicata ai caduti di tutte le guerre andriesi e, successivamente, con la celebrazione eucaristica officiata dal vicario della Diocesi Don Mimmo Basile. A testimoniare l’importanza di questo momento però c’è stata la grande partecipazione dei più piccoli a cui bisogna girare lo sguardo della formazione alla storia per comprendere il futuro come ha spiegato il neo deputato andriese Mariangela Matera.

1 of 22

Il servizio completo su News24.City.