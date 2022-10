La MòMò Murga, in collaborazione con l’Associazione “Il Nocciolo” e con il patrocinio del Comune di Andria, presenta ANDRIA FELIX – LA MURGA E IL CARNEVALE!

COSA E’ SCAMPIA FELIX?

E’ un documentario, del regista Francesco Di Martino, che racconta il corteo di carnevale di Scampia, promosso e ideato da Felice Pignataro, che da 40 anni celebra un momento di crescita collettiva attorno a temi di attualità, critica sociale e positività. Un momento che prevede il coinvolgimento in rete e in continua correlazione, durante l’arco dell’anno intero, di un territorio pieno di energie, risorse e vitalità.

PERCHE’ ANDRIA FELIX?

Per avviare un confronto e un dibattito orientato a gettare dei semi per far rinascere il Carnevale Andriese.

Per farlo, abbiamo invitato chi di carnevale se ne intende; infatti il GRIDAS organizza a Scampìa (periferia nord di Napoli), il Carnevale di quartiere sin dal 1983, con l’intento di rivalutare la funzione del carnevale come occasione di denuncia e di critica sociale attraverso l’uso delle maschere, nonché con l’intento di creare una “tradizione” in un quartiere “senza storia” quale è la periferia napoletana.

PERCHE’ LA MURGA?

La Murga è indissolubilmente legata al mondo del Carnevale e nel 2007, grazie a un gemellaggio tra il Carnevale di Scampia e quello del quartiere Pigneto di Roma, la MalaMurga, mise per la prima volta piede a Scampia e organizzò successivamente il primo laboratorio di murga per dotare Scampia di una “propria” murga, quella che poi diventò la BandaBaleno!

Oggi, il Carnevale di Scampia è divenuto un momento di aggregazione fisso del Frente Murguero Italiano, il ritrovo di tutte le Murgas d’Italia che all’unisono, suonano e sfilano per il quartiere.

Programma:

ore 19.00 – Corteo e parata con MòMò Murga

ore 20.00 – Interventi introduttivi e saluti

ore 20.30 – Proiezione del documentario “Scampia Felix” di Francesco Di Martino (75’)

ore 21.45 – Interventi

Martina Pignataro (Gridas – Scampia, Napoli),

Francesco Di Martino (Regista del documentario Scampia Felix)

Miguel Ceriani (MalaMurga – Roma)

L’iniziativa è inserita all’interno del “Festival della legalità”.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la comunità.

Appuntamento sabato 8 ottobre.