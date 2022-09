Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.265 del 28/09/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l’esecuzione dei lavori di rifacimento degli stalli di sosta a pagamento, ha istituito dalle ore 22.00 alle ore 07.00 dei giorni 03 – 04 – 05 e 06/10/2022, il divieto di Fermata e Sosta, con rimozione coatta, a tutti i veicoli sulle seguenti strade: via Bologna, via Verdi, via Milano, via Montegrappa, via Lecce, via Bisceglie, via Brindisi, via Porta Castello, via Potenza, via U. Bassi, via Vaccina, via De Nicola, via Isonzo, via Poli, via Pasubio, via Pisani, via Piave, piazza Porta la Barra, via Podgora, piazza Umberto I, via Sabotino e via Vittorio Veneto.