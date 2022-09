Sfuma ancora la prima vittoria stagionale per una Fidelis che ci prova sino all’ultimo, trova il vantaggio ma subisce ancora una volta il rapido ritorno del Picerno. E’ 1 a 1 il finale al “Degli Ulivi”, prima volta nella recente storia di confronti tra le due società, in un pomeriggio in cui resta nuovamente l’amaro in bocca per un risultato pieno sfuggito di mano alla squadra di Cudini per l’unica disattenzione difensiva del match. Il 4-3-3 di Longo con De Cristofaro in panchina e spazio a Dettori-Kouda-Pitarresi a centrocampo con Reginaldo a guidare l’attacco con al suo fianco Liurni e Golfo. Panchina per l’ultimo arrivato Diop e per il castigatore della Fidelis nell’ultimo scontro tra le due squadre in terra lucana Gerardi. Qualche modifica tattica, invece, per Cudini che affianca a Sipos la verve di Pavone mentre alle loro spalle Urso. Trio di centrocampo composto da Paolini, Arrigoni e Candellori. Hadziosmanovic spostato sulla sinistra. Primo tempo avaro di emozioni anche perché la Fidelis cerca di oleare nuovi meccanismi. Ci prova subito Paolini tra le linee bravo a liberarsi ed a calciare, salva in due tempi Crespi. Si fa male Guerra poco oltre il quarto d’ora nel Picerno, in campo subito Monti. Ma è Urso a salire in cattedra prima con una conclusione dalla distanza facile preda di Crespi e poi con il gol del vantaggio di casa: azione corale di casa con il lancio di Arrigoni per Fabriani bravo a servire al volo da destra per l’accorrente Urso che di testa batte Crespi. Secondo gol stagionale per il centrocampista Fidelis. Ma la gioia per il vantaggio dura meno di dieci minuti il tempo in cui il Picerno prova ad abbozzare una reazione neanche tanto convinta ma sfrutta al massimo l’unica opportunità concessa dalla difesa di casa: palla spiovente in area, Dalmazzi rinvia corto e Golfo al volo calcia di prima intenzione beffando Zamarion complice anche una deviazione. La Fidelis non si disunisce ed anzi sfiora il nuovo vantaggio allo scadere quando un erroraccio della difesa lucana favorisce Sipos bravo ad anticipare Crespi, meno nella conclusione volante che finisce alta da ottima posizione. Subito cambi in avvio di ripresa per Longo che lancia nella mischia Esposito. L’inerzia della gara comunque non cambia con la Fidelis in costante proiezione offensiva ed il Picerno pronto alla ripartenza veloce. Il primo squillo della ripresa arriva però oltre il quarto d’ora di gioco con un gol siglato da Sipos ma annullato per una posizione di fuorigioco dell’attaccante andriese su assist di Urso. Sempre l’attaccante numero 25 Fidelis protagonista qualche minuto dopo con un colpo di testa la cui palombella sfiora il palo del Picerno. Pitarresi prova a spezzare la pressione andriese con un turo dalla distanza, bene Zamarion. In campo anche Bolsius che saggia subito le riflessi di Crespi con un tiro potente dal limite. Sulla respinta è Candellori a calciare alto. Poi nulla più sino al triplice fischio finale. La spinta andriese si esaurisce ed il Picerno porta a casa un punto prezioso. Per la Fidelis successo ancora rimandato e sabato prossimo sfida in trasferta sul campo della Virtus Francavilla.