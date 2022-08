La comunità parrocchiale di S. Agostino si prepara a vivere giornate di preghiera e di festa in onore del Santo al quale la chiesa è intitolata. Il tema che fa da sfondo a questi giorni, ruota attorno alla celebre frase di Agostino: «La bellezza cresce in te nella misura in cui cresce l’Amore, perché la carità è bellezza dell’anima».

«Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione […]». Queste le parole ispirate di Paolo VI al termine del Concilio Vaticano II nel lontano 1965 – dichiara Don Vito Gaudioso, parroco di Sant’Agostino

Anche papa Francesco, nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium (2013), facendo riferimento al De musica di Sant’Agostino secondo il quale «non amiamo se non ciò che è bello», ha seguito il magistero montiniano. Nella Laudato Si’ sono presenti i concetti di bellezza, amore e carità: l’enciclica chiede, infatti di ammirare la creazione, dono dell’Amore di Dio, per iniziare una conversione personale e comunitaria aperta, per «passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che “significa imparare a dare, e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio”».

Di seguito il programma di eventi religiosi, culturali e di spettacolo.

26 Agosto. Memoria mensile della Madonna del Buon Consiglio

Ore 18.30: Preghiera del S. Rosario animato dall’Ass. della Madonna del Buon Consiglio;

Ore 19.00: Eucaristia;

Ore 20.00 e ore 21.00: “Passi e sguardi di Bellezza da Porta Santa a S. Agostino”, percorso artistico- spirituale.

27 Agosto Festa di S. Monica. Giornata di preghiera per le famiglie e per il mondo educativo

Ore 18.30: S. Rosario;

Ore 19.00: Eucaristia presieduta dal nostro vescovo S. E. Mons. Luigi Mansi;

Ore 20.30: In piazza “CENA DI COMUNITÀ”.

28 Agosto Solennità di S. Agostino

Ore 8.00: Eucaristia;

Ore 10.30: Eucaristia;

Ore 19.30: Eucaristia presieduta da don Giovanni Berti.

Ore 20.30: Festa in Piazza, percorso gastronomico e animazione col gruppo musicale “Colfischiosenza”.

29 Agosto

Ore 18.30: Workshop con don Giovanni Berti (vignettista) i ragazzi, i genitori e gli educatori.

1 Settembre

Ore 20.30: Concerto Pro Ucraina. Musiche antiche e moderne per chitarra e liuto con Tommaso Ieva e Daria Khramtsova.