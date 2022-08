Non segna nel primo tempo. Ci riesce due volte nel corso della ripresa la Fidelis, che batte 2-0 il Mola, al “Sant’Angelo dei Ricchi”, nella prima amichevole giocata dopo il rientro in sede dal ritiro di San Giovanni Rotondo. Andria con gli ultimi due calciatori ufficializzati dal primo minuto: Savini tra i pali e Milillo in difesa. Sipos guida l’attacco con Pavone e Bolsius. Out per infortunio Urso e Fois. Ottima impressione, specie nella frazione inaugurale, per la squadra di Max Tangorra, protagonista annunciata del prossimo campionato di Eccellenza. Si nota solo in parte nella prima metà di gara la differenza della doppia categoria tra le compagini. Fidelis, in maglia bianca, pericolosa due volte in avvio: Alba, dopo un’azione articolata va alla conclusione, ma trova la replica egregia di Bellavista, poi Sipos calcia quando è in posizione irregolare. Poco dopo è lo stesso Sipos ad impegnare il giovane portiere dei baresi, figlio d’arte: suo papà Antonio è stato capitano del Bari e ha giocato pure ad Andria. Si fa notare anche il Mola: ottimo il gioco di gambe di Doukouré, che lascia sul posto Melillo e chiama al primo intervento Savini. Alba, dalla distanza, ci prova prima del quarto d’ora: Bellavista risponde ancora presente. Non brilla particolarmente in fase di costruzione la Fidelis nella parte centrale del primo tempo. Altra chance per il Mola all’alba dell’ultimo quarto d’ora: Doukoure non la sfrutta davanti a Savini. Finale di tempo: corner di Pavone indirizzato sul secondo palo, Milillo e Paolini non trovano l’impatto vincente. E prima del riposo, Ciotti, entrato in campo al posto dell’infortunato Zenelaj, serve Hadziosmanovic, che sbaglia la misura del lob. Niente reti nella prima frazione. Diverse novità di formazione per l’Andria al rientro dagli spogliatoi. Sipos, su cross di Pinelli, scheggia il palo in apertura. Il gol arriva poco dopo: Sipos ha una buona idea per il neo entrato Orfei, che si coordina da posizione decentrata e fa centro in diagonale. Fidelis in vantaggio. Buon momento per la squadra di Mirko Cudini: Mercurio, altro neo entrato, alza troppo la mira. In campo anche Persichini, che va subito a segno: sfrutta un malinteso tra portiere e difensore degli avversari e fa 2-0. Il Mola prova subito a rialzare la testa: Souare sorprende Alcibiade, ma non inquadra lo specchio. Poi c’è lavoro per Savini, attento sul piazzato del Mola. Ancora bravo il portiere degli andriesi quando replica alla sventola su punizione di Diagne. Battute finali: conclusione a giro di Persichini che esalta ancora le qualità di Bellavista. Dalla parte opposta, invece, Sisto va ad un passo dall’eurogol. Finisce 2-0. Tra due settimane sarà tempo di esordio stagionale: la Fidelis nel campionato di serie C, il Mola in Coppa Italia Dilettanti.