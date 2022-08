«Ho letto con attenzione il comunicato congiunto dei circoli pd di Andria e Barletta. Alcune loro considerazioni sono condivisibili e rivelano la necessità di cercare un equilibrio nella bat della comunità del pd». Lo ha scritto in una nota il vice sindaco di Trani Fabrizio Ferrante.

«Per questo, seppur onorato e grato per l’indicazione della direzione nazionale pd, sono a disposizione affinché i circoli di Andria e Barletta possano esprimere candidature che tolgano alibi a chicchessia sull’impegno da profondere insieme in questa campagna elettorale. Quindi invito tutti a dare disponibilità in tal senso a cominciare dalle figure apicali di questo territorio riconoscendo il lavoro fatto nel corso di questi anni. Da dirigente nazionale non potevo rimanere insensibile di fronte alle lamentele espresse da 2 circoli Pd importanti della Bat e credo che questo mio gesto, ormai inconsueto per la politica di oggi, possa rappresentare un giusto contributo alla comunità politica del pd».