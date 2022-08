Pubblichiamo di seguito una nota a firma del consigliere comunale del M5S, nonché capogruppo consiliare, Michele Coratella.

«Con grande dispiacere devo constatare che ancora una volta il nostro territorio si dimostra essere terra di nessuno e con poca sicurezza. Ieri mattina nel deposito di Via Vecchia Barletta sono stati incendiati alcuni mezzi di proprietà della società Gial Plast-SiEco, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti ad Andria. In mattinata è stata poi convocata in prefettura una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, presieduta dalla prefetta Rossana Riflesso. Dall’incontro è emerso l’impegno ad intensificare l’attività di vigilanza e controllo del territorio e i livelli di sicurezza con l’impegno da parte dell’amministrazione ad implementare i sistemi di videosorveglianza su tutto il territorio comunale.

Non più tardi di una settimana fa un incendio ha distrutto ettari del bosco di Castel del Monte e solo per miracolo il maniero, sito UNESCO non è stato raggiunto dalla fiamme.

Per non parlare di come sia stato imbrattato da scritte ignobili il Monumento ai Caduti e l’incuria in cui versa la Villa Comunale, tra spacciatori e bici elettriche. Il tema della “sicurezza” non può ridursi solo ad un appello al buon senso. Servono idee chiare, e interventi decisi, serve insomma più coraggio. Non si può accontentare tutti, non si può tollerare tutto».