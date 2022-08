Due emendamenti approvati all’unanimità dopo tre ore di stop per dare sostanza alla possibilità di assorbire, da parte della Multiservice, i 14 dipendenti della Publiparking dopo il passaggio definitivo del servizio di gestione dei parcheggi. E’ il risultato più importante del Consiglio Comunale di Andria riunito oggi in seduta urgente e straordinaria. Presenti anche i lavoratori della società che è in proroga nel servizio di gestione delle strisce blu. Famiglie in apprensione e che chiedevano di non disperdere l’esperienza acquisita in questi anni oltre alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l’affidamento voluto dall’amministrazione comunale alla Multiservice. Un tema molto complesso anche perché la municipalizzata non vive certo momenti positivi ed anche l’ente comunale è ancora in attesa del via libera del piano di riequilibrio che ha avuto l’ok dal Mef ma non ancora dalla Corte dei Conti. Un piano inclinato in cui però si inseriscono questi due emendamenti che, in sostanza, permetteranno alla governance della Multiservice di ripartire dai lavoratori della Publiparking quando a metà settembre scadrà definitivamente l’ultima proroga dell’appalto. Circa tre ore per produrre il documento approvato subito dopo pranzo ed all’unanimità. Un risultato non scontato ma importante visto anche il tema delicato che coinvolge le 14 unità lavorative. Di certo c’è che i parcheggi a pagamento permettono un introito di circa un milione di euro. Un importante ingresso che servirà anche a mitigare le perdite della stessa Multiservice.

La seduta mattutina è servita anche per approvare due importanti variazioni di bilancio tra cui quella relativa al programma triennale delle opere pubbliche con fondi destinati a strade e verde. Ulteriore approvazione è stata quella della permuta immobiliare tra stato e comune, a parità, tra l’ex stabile del Commissariato e l’attuale Questura.