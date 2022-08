Necessità di completare l’organico con più di un innesto. Priorità, a quanto pare, riservata però alle uscite: ovvio in quest’ultimo caso il riferimento ai calciatori attualmente sotto contratto che sembrano non avere il giusto entusiasmo per proseguire l’avventura in biancazzurro. Comincia oggi una settimana determinante per la composizione dell’organico per la Fidelis. Sul tavolo delle trattative in uscita c’è posto per Tulli (si valuta il prestito alla Fermana), Di Piazza (da registrare un interessamento della Torres), Alcibiade e Messina, che piacerebbero rispettivamente ad Alessandria e Molfetta.

La Fidelis è un cantiere aperto. L’Andria ha bisogno di innesti per dare qualità e sostanza all’attuale rosa. La priorità riguarda il portiere (al momento non ci estremi difensori sotto contratto): c’è in prova Mattia Bucosse, che però non ha convinto nell’amichevole contro il Barletta. Ha salutato il ritiro di San Giovanni Rotondo Piero Burigana mentre si è aggregato al gruppo il ’99 Alberto Savini, ex Albinoleffe. L’obiettivo principale resta Gianluca Saro, classe 2000, ex Crotone.

Il ritiro della Fidelis a San Giovanni Rotondo si concluderà nel fine settimana, dopo altre due amichevoli: la prima, giovedì, contro il Nardò, alle 17.30, la seconda, invece, sabato con il Brindisi, alle 16.30.