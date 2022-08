Continuano ininterrottamente i lavori in città. Oltre al grande cantiere ferroviario, sono in corso di svolgimento anche i lavori di rifacimento di piazza Umberto I e Palazzo Ducale. Su questo fronte al momento, fanno sapere dal Comune, proseguono le opere di rimozione e smantellamento dei pavimenti per le operazioni successive.

«Per ora – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte – in piazza Umberto I sono in corso le opere di rimozione, smantellamento di pavimenti, rivestimenti e vecchi impianti. Insomma come da progetto il restauro urbano va a riconfigurare il disegno della piazza ma è rinnovata nei materiali in toto. Per quanto riguarda Palazzo Ducale ricordiamo l’utilizzo collegato al ripristino del luogo delle botteghe che poi si potrebbero riaprire dopo quarant’anni e tornare a vivere per la città».

Per entrambe, dunque, si auspica un lavoro di ristrutturazione che porti a rinascere due fiori all’occhiello per la città di Andria.