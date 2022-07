AAA certezze cercansi: è il manifesto virtuale affisso negli spogliatoi del campo comunale Massa di San Giovanni Rotondo, sede del ritiro della Fidelis Andria 2022/23. Una necessità che prende forma di giorno in giorno, effetto sia della rivoluzione tecnica avviata a fine maggio, dopo la salvezza ottenuta sul campo contro la Paganese, con l’addio al tandem Di Bari- Di Leo e al ds Logiudice e l’arrivo di Mirko Cudini in panchina e di Sandro Federico alla guida dell’area tecnica, sia dei tanti addii con giocatori in rosa nella scorsa stagione.

Gli ultimi tre, in ordine di tempo, sono stati quelli con Umberto Saracco, Giacomo Casoli e Nicolas Bubas. Tre distacchi non banali: Saracco aveva cambiato volto alla porta della Fidelis, dove era arrivato a gennaio e aveva di fatto contribuito a dimezzare il numero di gol incassati rispetto a quanto accaduto con il suo predecessore Dini. Casoli, oltre che capitano, era stato il giocatore più impiegato nelle tre gestioni tecniche, nonché quello che aveva denotato maggiore versatilità: mezzala, esterno alto, trequartista o terzino all’occorrenza. Bubas, infine, era stato autore di 8 reti e tre assist tra campionato e Coppa Italia, collezionando 38 presenze complessive. Così, per garantire continuità tra presente e passato, si cerca un ago della bilancia: potrebbe coincidere con il nome di Francesco Urso. Il centrocampista classe 1994 ha già risposto presente in ritiro, sia davanti ai microfoni che con i fatti, come il gol nel test contro il San Giovanni Rotondo e i tanti palloni passati dai suoi piedi hanno dimostrato. In una Fidelis che ad oggi non presenta incedibili, Urso rappresenta l’anello di congiunzione con la scorsa stagione. Resistere alle sirene di mercato, che non mancano, diventerà ora la priorità nei confronti dell’ex centrocampista, tra le altre, di Cesena e Vicenza.

E gli altri tesserati già in squadra nella scorsa stagione? Ad ora sembrano, chi per ragioni tecniche e chi per ragioni personali (vedi alla voce Alcibiade) tutti potenzialmente in discussione. Non è da escludere infatti che Ciotti, Riggio, Nunzella, Sorrentino, Di Piazza, Tulli e Messina possano salutare Andria di qui a fine agosto. La palla passa così ai nuovi arrivati, fila ingrossata dalla firma di Luca Ercolani, difensore centrale classe 1999 con trascorsi recenti al Catania. Potrebbe ritrovare ad Andria Leon Sipos, centravanti del 2000 che l’anno scorso ha segnato una doppietta al Massimino contro i biancoazzurri e si prepara ad accettare la proposta della Fidelis. Nella squadra di Cudini che cerca certezze, si attendono candidature. Con i fatti. Quelli che solo il campo sa assicurare.