Scende il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Puglia, quasi 18mila secondo i dati diffusi dal bollettino odierno. I nuovi casi di positività sono 3.654, con un tasso di positività che si attesta al 20,4%. La curva dei nuovi casi è in discesa in tutte le province. 994 i nuovi contagi in provincia di Bari, 816 in quella di Lecce, 650 nel tarantino, 477 nel foggiano, 367 in provincia di Brindisi e 252 nella Bat. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria sale a 1.391.528. Si aggiorna ancora, purtroppo, il conto dei decessi: sono 3 i morti dopo il contagio segnalati dal bollettino di oggi. Il totale sale 8.810. Sul fronte dei ricoveri la situazione resta piuttosto stabile: sono 487 i pazienti in area non critica, ieri erano 488, mentre ad oggi sono 19 le terapie intensive occupate, una unità in meno rispetto al bollettino precedente. Scendono ancora gli attualmente positivi: sono 63.952 i pugliesi alle prese con il contagio, circa 2mila in meno rispetto a ieri. I negativizzati di oggi sono oltre 5.500, dato che si conferma superiore al dato dei nuovi contagi giornalieri.