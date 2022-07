Riceviamo e pubblichiamo la nota di Andrea Barchetta, capogruppo di Fratelli d’Italia, a margine di un evento musicale organizzato presso una location turistica ai piedi di Castel del Monte:

«La movida giovanile può e deve rappresentare un valore aggiunto per la nostra città. Ma lo

sviluppo e l’indotto passano, anche, da un servizio di trasporto pubblico ampio ed efficiente.

L’evento, ha riscosso un notevole successo; gli organizzatori, però, -tutti giovani

andriesi- hanno dovuto affrontare una lunga serie di ostacoli per garantire il trasporto navetta, arrangiandosi infine con mezzi diversi».

Il capogruppo di FdI raccoglie e rilancia l’appello promosso in questi giorni da Gioventù

Nazionale e Azione Studentesca Andria: «Non è possibile che le navette per Castel del Monte siano solo due, per altro con orari improponibili e inaccettabili. E se tenere attivo un servizio più sviluppato dovesse costituire una “spina nel fianco” per il portafoglio, proponiamo quantomeno un ampliamento del servizio navetta per eventi specifici; non tutto l’anno, ma nelle date di interesse, con prezzi concordati direttamente con gli organizzatori, in modo da riuscire a raggiungere la massima efficienza possibile senza ostacolare chi vorrebbe partecipare (anche in extremis) ma non gli è possibile farlo per le ragioni citate».

«Ciò -continua Barchetta- è assolutamente inaccettabile per una Città come la nostra; ingrato nei confronti di chi -ancor più lodevole se si tratta di ragazzi- si rimbocca le maniche e fa squadra, per rendere produttiva una miniera del territorio chiusa. Per la propria generazione.

Per Andria. L’Amministrazione Bruno esca dal “torpore” e si attivi, se ai giovani e al turismo

tiene davvero!», chiosa.