Quella che si presenterà al raduno in sede del 18 luglio e ai nastri di partenza per il ritiro di San Giovanni Rotondo sarà una Fidelis Andria modello “cantiere aperto”. Un concetto valido per l’organigramma societario, con il recente addio del direttore generale Beppe Camicia che ha lasciato vacante un ruolo, e soprattutto per l’organico messo a disposizione dell’allenatore Mirko Cudini. Al momento, includendo i giocatori inseriti con il calciomercato, sono 17 i giocatori in rosa – senza tenere conto dei prodotti del settore giovanile che potrebbero essere aggregati nella fase embrionale della stagione. Ai 12 sotto contratto già alla fine della stagione – il portiere Saracco, i difensori Ciotti, Riggio, Alcibiade e Nunzella, i centrocampisti Casoli e Urso, gli attaccanti Sorrentino, Di Piazza, Bubas, Tulli e Messina – si aggiungono infatti gli arrivi baby sin qui concretizzati, Alba a centrocampo, Mercurio, Persichini e Pavone in attacco, oltre all’olandese Bolsius, esterno sinistro d’attacco che Cudini ha già conosciuto a Campobasso, seconda tappa italiana del classe 1998 dopo la Fermana.

Dei giocatori già in organico nell’annata 2021/22, al momento quelli con più ammiratori sul mercato sono Saracco e Urso. Detto di Casoli, che farà parte anche del progetto tecnico 2022/23, gli altri profili oggi sono tutti in discussione. La trattativa per lo scambio Riggio-Ferrini con il Renate resta in stand-by, discorso simile a quello per l’operazione che porterebbe Di Piazza alla Juve Stabia con il centrocampista Davì ad Andria. Profili over che al momento bloccano il mercato in entrata tra i senior. Mentre si guarda con interesse anche alle evoluzioni dei ricorsi di Campobasso e Teramo, squadre ben note all’allenatore e al direttore sportivo Sandro Federico per i recenti trascorsi, i prossimi arrivi riguarderanno le corsie laterali in difesa: di qui al raduno in sede è prevedibile pensare che si aggiungeranno all’organico biancoazzurro due laterali under, nati tra il 2001 e il 2002. Operazioni che il ds sta portando avanti e che potrebbero essere finalizzate entro il fine settimana. In attesa di cambiare volto al parco over e ridimensionare il monte ingaggi, l’Andria si rifà il look partendo dalla linea verde.