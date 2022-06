Sono 2320 i nuovi di casi di covid registratisi in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 12.599 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 18%. In crescita tutti gli indicatori della pandemia: i pugliesi attualmente positivi al covid passano da 21mila a 22.200, i ricoverati non gravi diventano 216 rispetto ai 207 di 24 ore prima mentre le terapie intensive occupate salgono a 10, una in più di ieri.

Il bollettino epidemiologico della Regione riporta 699 nuovi contagi in provincia di Bari, 499 in quella di Foggia, 449 nel leccese, 236 nella Bat, 208 in provincia di Taranto e 180 nel brindisino. Poco più di 1100 le persone guarite dal covid.