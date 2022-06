Tornano a salire i numeri della pandemia di Covid in Puglia. Una foto chiara della situazione è quella scattata dal bollettino giornaliero della Regione che oggi, martedì 14 giugno, segnala una nuova impennata di casi, più dinelle ultime 24 ore, accertati sulla base ditamponi, con un tasso di positività che schizza oltre il. Quasi 1.000 nuovi casi li registra la sola provincia di Bari, la più colpita, seguita da Foggia con 589, Lecce 571, Taranto 314 e poi dalla Bat, che ne conta 307. Infine Brindisi, con 195 contagi ai quali vanno aggiunti quelli di 32 residenti fuori regione e 11 di provenienza non ancora accertata. Con quelli odierni, la somma dei casi Covi registrati in Puglia, dall’inizio della pandemia, sale così a quota. E a peggiorare, purtroppo, è anche il bilancio delle vittime, con altrepersone decedute, che fanno salire il totale dei morti a. Cresce ancora il dato riferito ai pugliesi attualmente positivi, che superano nuovamente la soglia dei. Buone notizie invece dal fronte ospedaliero: si segnala infatti un importante calo dei pazienti ricoverati, che sono in totale: 206 in area non critica e 10 in terapia intensiva. Deciso balzo in avanti, infine, dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di: i pugliesi guariti dal virus, in un solo giorno, sono più di 1.700.