E’ un punto incontaminato della murgia andriese, nel parco della Grave, ai piedi di Castel del Monte. Qui si incontrano i percorsi lenti per turisti che viaggiano a piedi o a bordo di mountain bike. La ciclovia, in particolare, si estende fino a Santa Maria di Leuca. Ed è proprio qui, in questo luogo di sosta dei viaggiatori, che Coop Alleanza 3.0 ha donato un Beehotel, una casetta per insetti impollinatori. Un bene unico da preservare per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. Il Beehotel contiene strutture progettate per ospitare diverse tipologie di insetti impollinatori utili all’agricoltura come api selvatiche farfalle e coccinelle.

L’iniziativa è stata promossa con il Comune di Andria e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, quest’ultima da tempo impegnata in azioni che vadano a preservare gli insetti impollinatori, ma non solo, fondamentali per l’equilibrio naturale del territorio.

Il Beehotel donato si trova a ridosso dell’azienda agricola Posta della Grave che presto offrirà ai viaggiatori un punto informazioni per conoscere meglio ciò che il parco attorno a Castel del Monte ha da offrire. La presenza della cassetta per gli insetti impollinatori, in questo luogo, aggiunge ulteriore valore.

Il servizio.