La FIDELIS ANDRIA HANDBALL è campione interregionale UNDER 15. Conquistato l’accesso alla fase nazionale UNDER 15 che si svolgerà a Riccione/Misano Adriatico dal 5 al 10 luglio.

Il 2022 è da incorniciare per la Fidelis Andria Handball.

Difatti dopo il titolo regionale UNDER 17, giovedì 2 giugno è arrivato il titolo interregionale UNDER 15 (area Puglia-Basilicata-Calabria) che darà la possibilità ai ragazzi di coach Colasuonno di rappresentare la città di Andria e la Puglia intera nelle finali nazionali di categoria a Misano Adriatico/Riccione che si svolgeranno dal 5 al 10 luglio. Percorso netto quello dei giovanissimi andriesi che hanno vinto tutte le gare di campionato nella prima fase, qualificandosi con largo anticipo alle final four del 2 giugno (accesso riservato alle prime tre del girone Puglia e la prima del girone Calabria).

Final four che la Fidelis ha potuto organizzare in casa grazie al miglior piazzamento in classifica ai dammi del Putignano, noci, rispettivamente secondo e terzo nel girone Puglia, e il Crotone. Semifinale giocata e vinta contro il Noci per 32-27, mentre la finale giocata e vinta contro il Putignano 35-23.

Le parole di coach Colasuonno dopo la finale: «Abbiamo dimostrato anche oggi che i nostri ragazzi crescono a vista d’occhio e dal punto di vista tecnico siamo stati impeccabili. Ricordo che la nostra UNDER 15 è formata da dieci ragazzi Under 13 su quattordici ragazzi in rosa e ho visto da loro una grande maturità e gestione dei vari momenti, soprattutto in quelli di difficoltà delle due gare. Contro il Putignano perdevamo di 4 goal a metà primo tempo, perché siamo partiti con una difesa un po’ più bassa rispetto al solito e la loro maggiore fisicità e i molti centimetri in più rispetto a noi stava favorendo i nostri avversari, ma appena abbiamo rialzato la difesa è venuta fuori tutta la nostra tecnica che ci ha portato a gestire la partita nel secondo tempo. Dopo il titolo regionale in UNDER 17 è arrivato anche quello UNDER 15 e ci apprestiamo a disputare le final four regionali Under 13. Non avevamo dubbi sul fatto che i risultati sarebbero arrivati, dopo tutta la passione, la competenza e la dedizione che tutti i giorni mettiamo a disposizione della dei nostri ragazzi e della pallamano andriese. Ora avremo un giugno intenso con due squadre da preparare per due fasi nazionali, ovvero UNDER 17 e UNDER 15. Rappresenteremo Andria e la Puglia in queste due importantissime manifestazioni nazionali e daremo il massimo per continuare il nostro importante percorso di crescita e per ben figurare».