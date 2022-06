Frenano i contagi in Puglia coi dati del bollettino epidemiologico odierni che si riferiscono alla giornata festiva del 2 giugno. Circa 5.700 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i casi rilevati nel complesso sono 430, dato tra i più bassi di questo 2022. 139 le positività rilevate nella provincia di Bari, 108 in quella di Lecce, 67 nel foggiano, 37 nella Bat, 36 in provincia di Taranto e 32 nel brindisino. I casi totali da inizio pandemia salgono a 1.136.215. Purtroppo ci sono ancora vittime del virus, secondo il bollettino di oggi altre due e dato complessivo dei decessi che sale a 8.517. Pochi nuovi casi e anche pochi guariti nelle ultime 24 ore: il dato degli attualmente positivi infatti resta stabile a circa 25.800, stesso valore registrato ieri. Scendono ancora i ricoveri in area non critica, con 252 pazienti, mentre salgono a 18 le terapie intensive occupate.