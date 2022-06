Partirà il 4 giugno da Andria, il “TUTTO TOUR 2022” di Evandro, una serie di live in cui il cantautore romano da oltre 6 milioni di streaming presenterà dal vivo “TUTTO” (ADA Music Italy – https://ada.lnk.to/TUTTO_), l’ep di debutto disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Di seguito le prime date del “TUTTO TOUR 2022”.

4 giugno, Andria (BT), Officina San Domenico

10 giugno, Casalmaggiore (CR), Canottieri Eridanea

17 giugno, Milano, Biko

1° luglio, San Salvo (CH), Drank

8 settembre, Pagani (SA), Cinquanta

Il tour è una produzione OTR Live in partnership con Monksta.

«In “Tutto” racconto di affetti e di insofferenze, di techno rave e di biglietti del tram, di spritz e di profonda ansia rispetto alla prospettiva di un futuro non proprio luminoso, il tutto in una cornice di sarcasmo e cinismo – racconta Evandro – In tour ho intenzione di raccontare esattamente le stesse cose, ma stavolta urlandolo da un amplificatore sotto casa di chi mi ascolta».

“Tutto” è composto da 6 tracce che evidenziano la scrittura ironica, sagace e talvolta anche irriverente di Evandro. Il cantautore, con questo suo primo progetto discografico, racconta senza filtri la Generazione Z, in tutte le sue sfaccettature e nelle paure, le contraddizioni e i contrasti che caratterizzano i giovani d’oggi.

Tutti i brani di “TUTTO” sono stati prodotti da Evandro, con la partecipazione di Marta Venturini, Goldenyears e Matteo Domenichelli.

Questa la tracklist: “Massì, massì” (prod. Evandro, Marta Venturini), “Troie!” (prod. Evandro, Goldenyears), “Tudo bem?” (prod. Evandro, Goldenyears), “Alison” (prod. Evandro, Goldenyears), “Nodo alla gola” (prod. Evandro, Marta Venturini), “Labello” (prod. Matteo Domenichelli).

Evandro è un cantautore di Roma. Classe 2001, inizia a scrivere le sue prime canzoni a 17 anni. Comincia ad esibirsi in pubblico nel 2019, suonando in diversi locali della Capitale. Nel 2020 partecipa al programma di Canale 5 Amici ed esce il suo primo singolo “Guacamole”, seguito da “Roma Centro” e “Ritrovarci (Califormia)”. A novembre 2021 pubblica “ Tudo bem? “, brano che dà il via al nuovo progetto discografico e si esibisce in un concerto sold out al Largo Venue di Roma. Segue la pubblicazione del singolo “massì, massì” e del primo EP del cantautore. Il progetto si intitola “Tutto” ed esce l’11 marzo per ADA Music Italy. I testi di Evandro, dissoluti e ironici, affrontano le tematiche del disadattamento sociale, dell’amore, del divario generazionale. Da giugno 2022 intraprende un tour dal vivo in tutta Italia, per presentare l’EP. Tra le sue influenze musicali spiccano i Little Joy, Bob Dylan, Giorgio Poi e diversi artisti della scena contemporanea.