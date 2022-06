La discesa della curva epidemiologica, nel suo complesso, pare essersi assestata in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.206 casi a fronte di poco più di 12mila tamponi effettuati. 389 i nuovi contagi rilevati in provincia di Bari, 276 in quella di Lecce, 182 nel tarantino, 170 nel foggiano, 101 in provincia di Brindisi, e infine 70 nella Bat. Il totale delle positività da inizio pandemia sale a 1.134.580. Nel bollettino odierno, purtroppo, sono state registrate altre 3 vittime del virus. La somma complessiva raggiunge quota 8.507. L’andamento a ribasso della pandemia, come detto, frena, ma tutti gli altri indicatori continuano a scendere. A partire dai ricoveri: sono 271 i pazienti che si trovano in area non critica negli ospedali covid della Regione, 12 in terapia intensiva. Scendono anche gli attualmente positivi, ad oggi 26.154, oltre 300 in meno rispetto a ieri, per effetto dei circa 1.500 negativizzati registrati nelle ultime 24 ore.