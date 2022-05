Non ce l’ha fatta il 72enne di Trani rimasto gravemente ferito dopo l’incidente avvenuto questa mattina in contrada Lama di Corvo all’incrocio tra due strade provinciali e cioè la Sp155 e la Sp49. Per cause ancora da accertare due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro piuttosto violento. A bordo di un mezzo c’era il 72enne che è stato sbalzato fuori dal suo veicolo. L’uomo è finito in una scarpata nei pressi della strada. Nell’altra auto, invece, era presente un intero nucleo familiare di Barletta con minori anche se le loro condizioni sembrano non destare particolari problemi.

Sul posto è immediatamente intervenuta una equipe sanitaria del 118 proveniente da Andria che ha soccorso il 72enne recuperandolo dal dirupo, non senza difficoltà. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo”, dove però ha perso la vita poche ore dopo in Pronto Soccorso per un aggravamento repentino del quadro clinico. Al suo arrivo era già in condizioni giudicate comunque molto gravi. Il nucleo familiare coinvolto nell’incidente, invece, si è recato in autonomia al pronto soccorso per gli accertamenti.

Sull’incidente indaga la Polizia Locale di Andria arrivata poco dopo l’impatto sul posto con gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento. Atto dovuto l’apertura di un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale colposo a carico del conducente dell’altra vettura. Entrambi i veicoli sono stati recuperati e sottoposti a sequestro ed a disposizione del pm di turno del Tribunale di Trani che sta coordinando le indagini.