Brutto incidente stamane sulla Andria-Trani attorno alle 7.30. Un trattore, per cause ancora in fase d’accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone terminando la propria corsa contro la cancellata di un’azienda, situata subito dopo il secondo ponte in direzione Trani.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, i Carabinieri e i sanitari del 118. Ferito lievemente e trasportato in codice giallo all’ospedale “Bonomo” il conducente del mezzo agricolo. Registrati disagi alla circolazione.