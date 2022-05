Già 2000 le piantine vendute ma sono moltissime quelle che in tanti stanno acquistando in queste ore. Tornano le consuete “Piantine della Solidarietà” del Calcit di Andria in occasione della Festa della Mamma. La raccolta fondi per aiutare l’associazione che si occupa di malati oncologici dal 1984. Sabato e domenica 7 ed 8 maggio le piantine saranno acquistabili negli stand del Calcit in viale Crispi ad Andria o contattando i numeri di telefono 0883890947 o 3397274655. E’ preferibile prenotazione ma si potrà acquistare le piantine anche nello stand di viale Crispi sabato 7 maggio dalle 9 alle 20 e domenica 8 maggio dalle 9 alle 13. Importante il lavoro svolto all’interno degli istituti scolastici che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa del Calcit. Gli istituti comprensivi “Verdi-Cafaro”, “Jannuzzi-Di Donna”, “Mariano-Fermi” ed “Imbriani-Salvemini” oltre alla Scuola “Oberdan” e la “Vittorio Emanuele III – Dante Alighieri” ed il “Colasanto”.

Il Calcit dal 1984 si occupa di malati oncologici e da un paio d’anni porta avanti un piano ambizioso come quello della Grande C un progetto di assistenza a 360° dedicato ai malati oncologici a cui i fondi saranno destinati.