E’ stato ufficialmente chiuso nel pomeriggio di oggi il varco di viale Gramsci, ad Andria, per i lavori di interramento ferroviario. Sempre da oggi la viabilità principale si è spostata sulla nuova rotatoria realizzata tra via Bruno Buozzi e via 24 Maggio, che collegherà le due parti della città divisa dal cantiere. Sul posto sono presenti tutt’ora i vigili della Polizia Locale di Andria per monitorare l’andamento del traffico. Un presidio che durerà anche nei prossimi giorni. Ad ora la viabilità risulta regolare con poche code sia in entrata che in uscita dal centro. Aperto anche il nuovo varco pedonale.