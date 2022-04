«Per due anni a causa dell’emergenza Covid ad Andria sono stati sospesi tutti i riti tradizionalmente previsti per questo periodo. Riti pubblici e collettivi che prevedono la partecipazione di migliaia di persone e comportano uno sforzo non indifferente per garantire il loro corretto svolgimento.

Quest’anno quei riti hanno ripreso a tenersi e ora che tutto si è svolto nel migliore dei modi – sia dal punto di vista dell’ordine pubblico che del decoro e della pulizia delle strade – non posso che rivolgere a tutti un grazie sincero per il lavoro svolto. Grazie a nome mio, della Sindaca e di tutta l’Amministrazione.

Dopo due anni di stop e molte cose cambiate nel frattempo, non era scontato che tutto andasse per il meglio. Sono convinto che mantenendo questi standard lavorativi riusciremo a gestire senza problemi anche le future importanti sfide che ci attendono nel prossimo mese e nella stagione estiva. Grazie ancora per l’impegno profuso e tanti auguri di una felice Pasqua».