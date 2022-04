Tramite queste toccanti parole gli studenti del Liceo Classico “Carlo Troya”, tramite la loro pagina Instagram, hanno annunciato la tragica scomparsa di Giuseppe Bozza, collaboratore scolastico deceduto in seguito ad un incidente stradale. Il 58enne, dopo il ricovero all’ospedale “Bonomo”, è spirato nella notte di ieri, e come ultimo straordinario gesto, ha donato i suoi organi e la speranza a chi ne aveva bisogno. Un ultimo gesto d’amore.

«Ciao Pè. Tristi, spiazzati, increduli. Ci siamo ritrovati così. All’arrivo di una notizia che abbiamo continuato a sperare non fosse vera. Hai fatto breccia nel cuore di ognuno di noi. Punto di riferimento fisso: chiacchierate infinite (anche sui temi più assurdi e disparati), consigli, suggerimenti, pacche sulla spalla. Non importava cosa fosse successo, tu eri lì. Sempre. Con quel sorriso stampato sul volto, riflesso di ironia e umanità; congiunzione perfetta tra follia e passione. Personalità “strampalata”, ma pensante. Te lo confessiamo: spesso non abbiamo compreso cosa volessi dirci. Ma dialogare, con te, quello sì che era un piacere. Sei stato, anche tu, e a modo tuo, il nostro Liceo. Ci siamo ritrovati davanti alla tua cattedra, già da qualche tempo vacante. Uno sguardo a queste foto, il legame che ti legava a questa meravigliosa Comunità riflette. Una promessa te la facciamo: il tuo angolo continueremo a custodirlo noi, in eterno».