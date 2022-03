Momenti di apprensione nella notte ad Andria. Per cause da chiarire, un’auto (Toyota Aygo) è finita contro un muro in viale Venezia Giulia, angolo con via Perugia. Ferite due persone che erano a bordo del veicolo, un uomo ed una donna. Nessuna grave conseguenza per loro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia di Stato ed una equipe sanitaria del 118 per i primi soccorsi. Tutta da chiarire la dinamica del sinistro.