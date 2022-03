Altri 3.020 nuovi casi su oltre 20 mila tamponi, 4 decessi e ricoveri in leggero aumento. E’ questa la fotografia della pandemia Covid in Puglia dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino epidemiologico. Dati condizionati dalla festività domenicale ma che sottolineano l’aumento del tasso di positività in tutta la regione pari al 15%.

Restano alti i contagi nella provincia di Lecce con 1.065 nuove positività, segue la provincia di Bari con 846. Numeri più bassi invece nel foggiano con 310 nuovi casi, poco più di 200 nelle province di Brindisi, Taranto e Bat. Proprio nella sesta provincia pugliese nella giornata odierna si è sfondato il tetto degli 80 mila casi da inizio pandemia.

Situazione in lieve peggioramento negli ospedali pugliesi. Aumentano di 13 unità i ricoveri in area non critica che sono 575 in totale, mentre i pazienti che lottano nelle terapie intensive sono 26, -1 rispetto a ieri. Continua a salire il numero degli attualmente positivi che sono oltre 104 mila, mentre sono solo 1.418 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore.