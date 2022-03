Tanta apprensione stamane attorno alle 12.20 in via Cappuccini, nel centro di Andria, dove un’auto, una Mercedes, per cause ancora in fase d’accertamento ha preso fuoco.

Le fiamme altissime hanno praticamente distrutto la vettura e danneggiato quelle nelle immediate vicinanze. Inoltre una densa nube di fumo è stata sprigionata dall’incendio e ha causato l’annerimento della facciata dell’ospedale “Bonomo”. Per precauzione sono stati evacuati anche gli uffici del vicino laboratorio analisi.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso la strada al traffico in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio.