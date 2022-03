Salgono i contagi giornalieri, crescono ricoveri e attuali positivi ed il virus fa altre 20 vittime. Non sono buone le notizie che arrivano dall’ultimo bollettino epidemiologico della Regione, che evidenzia un peggioramento dei principali indicatori della pandemia. Oggi, martedì 8 marzo, sono 6.026 i nuovi casi accertati in Puglia, a fronte di circa 22.800 tamponi analizzati, con un tasso di positività che oscilla intorno al 26%.

Il numero più alto di contagi lo fanno registrare le province di Lecce e Bari, rispettivamente con 1.888 e 1.636 nuovi casi, seguite da Foggia con 812, Taranto 733 e poi Brindisi e Bat, dove si contano 461 e 433 nuove positività, alle quali vanno aggiunte quelle di 43 residenti fuori regione e 20 di provincia in via di definizione. Con i casi odierni, la somma dei contagi registrati in Puglia, dall’inizio dell’emergenza Covid, sale così a quota 763.827. Nettamente più pesante, se paragonato ai giorni scorsi, anche il bilancio delle vittime, con altri 20 morti segnalati in un solo giorno, e che portano il totale dei decessi pugliesi a 7.745.

Situazione in lieve peggioramento anche a livello sanitario. Dopo giorni di discesa, i ricoveri tornano a salire. Sono 575 i pazienti Covid ricoverati in ospedale: 544 in area non critica e 31 in terapia intensiva. Cresce anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che sono complessivamente 75.123, circa 130 in più rispetto a ieri. L’unica buona notizia è quella che arriva dal fronte dei negativizzati, che raggiungono la cifra totale di 681.059: sono quasi 6mila i pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore.