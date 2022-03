Continuano ad essere stabili i numeri della pandemia Covid in Puglia. A confermare il trend favorevole per la nostra regione è l’ultimo bollettino epidemiologico che fa registrare 3.696 nuovi casi su quasi 28 mila test effettuati e altri 9 decessi. I contagi delle ultime 24 ore vede in testa la provincia di Lecce con 1.170 nuovi casi, segue quella di Bari con 923, e 540 nel foggiano. Numeri più bassi nelle altre province: 419 in quella di Taranto, 323 nel brindisino e 285 nella Bat. Continua a scendere seppur in maniera non netta, il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono 75.505, mentre sono oltre 3.700 i negativizzati nelle ultime 24 ore.

Resta stabile la situazione negli ospedali pugliesi dove al momento sono ricoverate 580 persone in area non critica, -1 rispetto alla giornata di ieri, e 35 pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive, +2 nelle ultime 24 ore. In discesa anche l’incidenza settimanale dei nuovi casi su 100 mila abitanti che si assesta attorno ai 600, segnando in maniera netta l’arretramento del virus.