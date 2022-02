Un’ondata di maltempo con pioggia, vento e anche neve è prevista in Puglia da domani. E’ quanto riportato in una nota della Prefettura di Bari che ha diramato l’allerta meteo «gialla» sulla base del bollettino del dipartimento della Protezione civile. Dalle 8 di oggi, per le successive 24-36 ore, sono previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali sulla Puglia, con raffiche sui settori costieri e montuosi oltre a forti mareggiate sulle coste. Possibili anche nevicate al di sopra dei 500-700 metri, in abbassamento fino ai 200-300 metri. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco e locali grandinate.