Sono 3.437 i nuovi casi di covid registratisi in Puglia nelle ultime 24 ore, su 28mila tamponi effettuati. 7 le vittime accertate tra le persone colpite dal virus. Segue un trend costante la discesa dei numeri legati alla diffusione della pandemia. I pugliesi attualmente contagiati dal covid sono 82.345, mille in meno di ieri. Calano anche i pazienti non gravi ricoverati in ospedale, passando da 689 a 674; diminuiscono le terapie intensive occupate, da 44 a 39 in sole 24 ore. Ad aumentare sono invece le persone guarite, 4.500 in più rispetto al precedente bollettino regionale. In provincia di Lecce il numero più alto di nuovi casi di covid, 1019, seguita dalla provincia di Bari con 855 e dal foggiano con 521. Sotto la soglia dei 500 nuovi contagi il territorio di Taranto con 447 casi, la provincia di Brindisi con 317 e la Bat con 249.