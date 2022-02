Dopo la prestazione convincente della scorsa settimana contro il Campobasso, dove i ragazzi di coach Pepe avevano sfiorato la conquista del tie break, la gara contro la giovane compagine castellanese si presentava piena di insidie ma con tante aspettative che non sono state disattese. Concentrazione, caparbietà e bel gioco corale hanno consentito di conquistare una vittoria contro una diretta concorrente che fa morale ed alimenta la classifica degli andriesi. Entrambe le squadre non si sono risparmiate, dando spettacolo davanti al pubblico accorso nel Polivalente di Via delle Querce.

Mister Pepe schiera per la diagonale Campanale al palleggio e Tellez opposto, di banda il capitano Caldarola e Rubino, al centro Carofiglio e Di Bari, libero Santacroce. Inizio di gara contratto dei padroni di casa contro una compagine vogliosa di far bene, sono gli ospiti a spuntarla sul finire di set, parziale di 19 a 25. Secondo set equilibrato nella fase iniziale, successivamente i falchi federiciani giocano in scioltezza e conquistano la parità con il parziale di 25 a 21. Nel terzo dominio degli andriesi che giocano a memoria e portano il risultato sul 2 a 1 con il parziale netto di 25 a 12. Altra cosa il quarto set con gli ospiti che giocano punto a punto fino al 21 pari, strappo della Florigel che si porta sul 24 a 21, poi raggiunti sul 24 pari, zampata finale dei falchi per il 26 a 24 di set e per la gioia di tutti.

A fine gara il coach Antonio Pepe: «Partenza con il freno a mano tirato da parte nostra. Poi i ragazzi sono stati bravi a cambiare ritmo dal secondo set dove giocando in maniera sciolta e autoritaria siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. 4 set giocato in affanno sin da subito costretti ad inseguire un Castellana che non aveva voglia assolutamente di arrendersi, bene il fine set che con una buona battuta siamo riusciti a mettere in difficoltà gli avversari e a chiudere la partita. 3 punti d’oro x noi in ottica salvezza, ma ora serve qualcosa in più per affrontare le prossime partite».

Si torna in palestra per preparare al meglio la prossima gara contro l’Arrè Formaggi di sabato 26 febbraio nel Palasport di Turi.

Tabellino:

FLORIGEL ANDRIA VS MATERDOMINI CASTELLANA G. 3– 1 (19/25 – 25/21, 25/12 e 26/24)

Atleti Florigel: Campanale (1), Tellez (23), Caldarola (14), Rubino (12), Carofiglio (9), Di Bari (12), Bartoli (0), Massa (0), Matera (n.e.), Di Sibio (0), Lombardi P. (n.e.), Santacroce (1L), Zingaro (2L). Allenatori Pepe Antonio 1°all. e Galeandro Dino 2°all.

Punti totali 95 – Ace 4– Muri 14 – Battute sbagliate 12– Percentuale punti diretti (69%).

Classifica : 17^ giornata – Girone L del Campionato Nazionale Serie B

Leverano 31– Gioia del Colle 30 – Bari 30- Campobasso 29– Grottaglie 21- Turi 21 – Molfetta 19 -Galatone 19- Castellana 12- FLORIGEL ANDRIA 12 –Cosenza 4–Taviano 0.