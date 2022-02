La fase critica della pandemia ha suggerito opportunamente alla FIPAV la sospensione di tutti i campionati, compresso quello nazionale di serie B fino al 6 febbraio 2022. Con la sospensione del campionato di Serie B Maschile sono state rinviate la 14° e la 15° giornata che si aggiungono alla 12° e 13° già rinviate con la precedente decisione della FIPAV. Al momento è ipotizzabile la calendarizzazione delle giornate rinviate secondo questo prospetto:

12° giornata diventa 19°- sabato 2 Aprile 2022 – Cosenza vs Florigel Andria

13° giornata 20° – sabato 9 Aprile 2022 – Florigel Andria vs Grottaglie

14° giornata diventa 21°- domenica 24 Aprile 2022 – Galatone vs Florigel Andria

15° giornata diventa 22°- sabato 30 Aprile 2022 – Florigel Andria vs Molfetta

Ne deriva, pertanto, che la 21° e 22° giornata del campionato di serie B, non essendo più a tutti gli effetti le ultime due giornate di campionato da disputarsi non ci sarà più l’obbligo di far giocare in contemporanea i match, che saranno riprogrammati secondo le esigenze delle società interessate. Allo stesso modo, quindi, la 14° e 15° giornata, che diventeranno così facendo le ultime due giornate di campionato, saranno disputate in contemporanea, così come previsto dalle Norme Campionati in Guida Pratica.

Si attende l’ufficialità della Federazione Nazionale che nei prossimi giorni provvederà alla calendarizzazione delle giornate rinviate probabilmente come sopra indicato. La Florigel sotto la guida dello staff tecnico Pepe-Galeandro sta procedendo nella fase di preparazione tecnica ed allenamenti intensificati per farsi trovare alla ripresa nella migliore condizione possibile, considerato che la calendarizzazione apporterà modifiche alla organizzazione della Società.

Dichiarazione del coach Antonio Pepe: «L’andamento della stagione è molto incerto, non esiste più una programmazione di lavoro, non si può più cercare di raggiungere gli obiettivi di lavoro programmati a inizio stagione, si vive alla giornata e si cerca di sfruttare al meglio il momento. Con i ragazzi stiamo continuando a lavorare dal punto di vista fisico e tecnico con non pochi problemi legati ai diversi stop. Speriamo di affrontare le gare che verranno in una condizione tale da potercela giocare e divertirci».

Il girone di ritorno tra alcune certezze e la definizione dopo la ripartenza definitiva da parte della Fipav, il calendario delle gare dovrebbe essere per la Florigel quello sotto indicato, da disputarsi dal 12 febbraio al 30 aprile 2022, salvo ulteriori modifiche.

Gare da disputare girone di ritorno:

12°- sabato 12 febbraio – Spike Devils Campobasso vs Florigel Andria

13° – sabato 19 febbraio – Florigel Andria vs Matervolley Castellana Grotte

14° – sabato 26 febbraio – Arrè Formaggi Turi vs Florigel Andria

15° – sabato 5 marzo – Florigel Andria vs M2G Bari

16° – domenica 13 marzo – BCC Leverano vs Florigel Andria

17° – sabato 19 marzo – Pag Taviano vs Florigel Andria

18° – sabato 26 marzo – Florigel Andria vs NVG Gioa del Colle

19°- sabato 2 Aprile 2022 – Cosenza vs Florigel Andria

20° – sabato 9 Aprile 2022 – Florigel Andria vs Grottaglie

21°- sabato 23 Aprile 2022 – Galatone vs Florigel Andria

22°- sabato 30 Aprile 2022 – Florigel Andria vs Molfetta

Mentre il recupero della 11° giornata tra la Florigel Andria e la NVG Gioia del Colle in accordo tra le Società è stata programmare per mercoledì 9 febbraio 2022.