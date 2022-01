Per la Giornata della Memoria, Rai Scuola ha realizzato un documentario di 55’ dal titolo “La Musica Libera. Storie di note, prigionia, orrori e speranze” che andrà in onda il 27 gennaio 2022 alle ore 10.00 con repliche alle 17 e 23,30 e subito dopo la prima messa in onda sarà visibile su Rai Play. Un documentario realizzato da Pietro De Gennaro e Alessandro Greco con la regia di Alessandra Peralta, produttore esecutivo Luigi Bertolo. Un viaggio nei campi di concentramento e in altri luoghi di cattività militare e civile negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio che il Maestro Francesco Lotoro e la Fondazione ILMC (Istituto di Letteratura musicale concentrazionaria) portano avanti dal 1989, affinché la musica “fosse liberata” e restituita all’Umanità. Una incommensurabile eredità artistica e umana che sarà il cuore della Cittadella della Musica Concentrazionaria, il più grande hub al mondo dedicato alla musica prodotta nei Campi; un luogo dove il “sogno” di Lotoro diventa tesoro artistico, culturale e spirituale del mondo, storia di tutti.

Con il maestro la troupe della RAI è entrata nei campi Auschwitz-Birkenau, Dachau, Terezin, Buchenwald, Fossoli e nei luoghi di carcere e tortura come San Vittore a Milano e Via Tasso a Roma o anche di internamento come Alberobello. Sullo sfondo di questi luoghi saranno raccontate storie di grandi musicisti non solo di origine ebraica ma anche Rom o Sinti o deportati politici. Sono state raccolto alcune testimonianze di ex deportati ancora in vita che oggi vivono nei kibbuz in Israele o negli Stati Uniti o parenti che mantengono viva la storia dei propri cari. Viene raccontata la storia di alcuni strumenti musicali incredibilmente ancora in vita ritrovati e restituiti ai parenti. Strumenti come un violino donato al Maestro Lotoro che suonava ad Auschwitz-Birkenau e che ora, dopo un attento restauro, è tornato suonare. Un violino, che come ha raccontato il liutaio andriese Bruno Di Pilato, nascondeva al suo interno messaggi che i deportati riuscivano a far circolare nei campi.

Rai Cultura continuerà a seguire attraverso altri momenti di racconto il lavoro di raccolta del Maestro Lotoro e della Fondazione ILMC. In particolare seguirà la nascita a Barletta della Cittadella della Musica Concentrazionaria che ha il compito di prendersi cura di questo patrimonio provvedendo alla conservazione, trascrizione, digitalizzazione, esecuzione e registrazione delle migliaia di partiture musicali che – pagine ingiustamente strappate dal libro della Storia collettiva – sono rimaste sottratte per oltre 70 anni alla pubblica conoscenza e fruizione.

Rai Cultura si è dunque assunta il compito di far capire e raccontare, attraverso il lavoro della Fondazione ILMC, dove è nata questa musica e come stia varcando il “confine di filo spinato dei Campi”, rivelando un multiforme universo di sentimenti e di emozioni, così come di grandi talenti e capolavori e metterli finalmente a disposizione della generazione presente e di quelle future. Questo è il primo momento di un viaggio nella “Musica che salverà il mondo”, attraverso riflessioni sul valore del racconto e della memoria. L’importanza di restituire al mondo le opere musicali recuperate ci dimostrano che nel periodo più tragico della Storia del XX secolo il genere umano ha avviato i meccanismi più evoluti della conservazione scatenando una enorme esplosione di creatività e lasciandoci un enorme testamento del cuore e dell’intelletto.