«Considerata la situazione pandemica la Fipav ha prorogato la sospensione del campionato, una decisione che mette in difficoltà le società per il fisiologico prolungamento della stagione sportiva». Lo rende noto la Pallavolo Andria, impegnata nel campionato di Serie B.

«Con la speranza che quanto prima finisca questa fase critica della pandemia e al contempo ci sia un’efficace intervento governativo per aiutare concretamente i sodalizi per completare in maniera sicura i campionati garantendo la sopravvivenza economica degli stessi.

La Florigel Andria, nel rispetto puntiglioso delle norme anticovid e del Protocollo Federale Covid, riorganizzerà la propria attività per farsi trovare pronta alla ripresa delle attività federali e del campionato nazionale di serie B. Il rientro in campo per la Florigel dovrebbe essere per sabato 12 febbraio sul parquet del Campobasso, mentre le partite da recuperare saranno ben 5 con l’ultima del girone di andata contro il Gioia e le successive contro: Cosenza, Grottaglie, Galatone e Molfetta».