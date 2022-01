La Caritas Diocesana nell’ambito delle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana “Liberi di partire, liberi di restare” promuove il “Progetto Mestieri 2”. Il progetto è co-finanziato con i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Papa Francesco già nel discorso ai partecipanti al forum internazionale “Migrazioni e Pace” del febbraio 2017 aveva auspicato una “comune risposta (al flusso migratorio che) si potrebbe articolare attorno a quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare”.

La Caritas diocesana ha avviato dei tirocini formativi rivolti a migranti titolari di permesso di soggiorno presenti nei comuni della Diocesi e due corsi di formazione professionalizzanti che si sono conclusi il 17 Dicembre 2021. I corsi hanno avuto queste specificità:

– Corso per addetti alla conduzione di carrelli industriali, semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi

– Corso HACCP per alimenti e bevande, corso base di caffetteria e Corso generale per lavoratori, sicurezza nei luoghi di lavoro.

I corsi di formazione individuati sono stati realizzati al fine di offrire l’opportunità formativa e consentire l’acquisizione di competenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro. Una occasione in più per fare rete, sostenere e integrare attraverso il lavoro chi rischia di essere sempre più considerato scarto dal nostro sistema economico. È questa l’occasione per rivolgere un invito alle aziende e alle imprese di offrire opportunità lavorative. Attraverso il lavoro si restituisce dignità alle persone e si contribuisce alla crescita della comunità sempre più solidale.

Il giorno 13 Gennaio 2022 alle ore 19.00 presso la sede della Caritas diocesana in via E. De Nicola,15 Andria, ci sarà l’evento finale dei corsi con la consegna degli attestati ai 10 giovani che hanno regolarmente frequentato dimostrando interesse e volontà nell’acquisire competenze, pronti a mettersi in gioco nel mondo del lavoro, parte ora la ricerca attiva del lavoro nelle aziende del territorio.